Die Energiemesse mit E-Fahrzeugen auf der Maximilianstraße hatte 2022 ihre Premiere gefeiert. Die für 2023 geplante Neuauflage ist jetzt abgesagt worden – nicht als einzige Innenstadt-Veranstaltung.

Eigentlich hätte das für 19. bis 21. Mai geplante Angebot sogar ausgebaut werden sollen, so Peter Bödeker, Initiator als Vorsitzender der Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“. Jetzt seien jedoch mehrere kurzfristige Absagen zu beklagen gewesen. Eine Rolle hätten auch die Kosten gespielt, weil die Stadt in diesem Jahr auf umfangreichere Sicherheitsmaßnahmen poche.

An dem verkaufsoffenen Sonntag am 21. Mai solle dennoch festgehalten werden, so Bödeker. Nun werde eine andere Veranstaltung gesucht, die dafür einen Anlass bieten könnte. Bödeker betont als Interessenvertreter unter anderem der Innenstadt, dass er sich derzeit Sorgen um den Einkaufsstandort Maximilianstraße mache. Viele Geschäfte täten sich keinen Gefallen, wenn sie weiter auf Schaufenster-Beleuchtung verzichteten. „Zumindest bis 21 oder 22 Uhr“ sollten sie die Straßenbeleuchtung ergänzen, appelliert er.

Eingeführte Großveranstaltungen wie die Frühjahrs- oder Herbstmesse seien auch für die Speyerer Geschäftswelt gut, sagt Bödeker. Keine gute Nachricht für ihn ist daher, dass die Kaisertafel im August endgültig abgesagt worden ist. „Ich weiß unter den aktuellen Voraussetzungen auch nicht, wie das 2024 nochmals zu stemmen sein könnte“, so Stefan Walch vom veranstaltenden Verein mit Verweis auf die Kosten.