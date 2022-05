Die erste Energiemesse auf der Maximilianstraße startet am Freitag. Sie wirbt für klimafreundliche Mobilität. An den Veranstaltungstagen sind Umleitungen erforderlich, teilt die Stadtverwaltung mit. So werde die Maximilianstraße von Freitag, 27. Mai, bis einschließlich Sonntag, 29. Mai, zwischen Domplatz und Altpörtel für jeglichen Fahrzeugverkehr gesperrt. Der Busverkehr der Linien 564, 565 und 568 werde umgeleitet und diene Ersatzhaltestellen in der Ludwigstraße an. „Der Taxenstand in der Maximilianstraße kann ebenfalls nicht angefahren werden. Eine Ersatzhaltestelle wird unmittelbar hinter dem Altpörtel eingerichtet“, teilt die Stadt mit.

Die Messe präsentiert E-Fahrzeuge aus acht Autohäusern und weitere Anbieter aus dem Bereich nachhaltige Energien. Sie ist am Freitag und Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Eröffnungszeremonie ist für Freitag, 12.30 Uhr, vor dem Schuhhaus Bödeker angekündigt. An ihrem letzten Tag wird die Messe von einem verkaufsoffenen Sonntag flankiert. An diesem wird ein besonders großes Besucheraufkommen erwartet. Die Stadt plant dafür nach eigener Mitteilung keine weiteren Verkehrsbeschränkungen, kündigt aber eine mögliche Teilsperrung des Domplatzes an, falls das Verkehrsaufkommen dort das vertretbare Maß übersteigt.