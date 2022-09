In den städtischen Sporthallen werden über Winter die Duschen abgestellt und die Temperaturen reduziert. Das gelte auch für die Schulturnhallen. Darüber informierte der städtische Sportamtsleiter Christian Seitleben am Donnerstagabend den Sportausschuss. Er begründete die Entscheidung des Verwaltungsstabs mit der Energiemangellage. Der Schritt greife, sobald die Außentemperaturen unter eine bestimmte Marke sinken. Es stünden noch nicht alle Details fest; die Temperaturen könnten sich je nach Gebäude unterscheiden.

Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) kündigte die Suche nach Alternativen an. Gerlinde Görgen vom Stadtsportverband hinterfragte die Entscheidung: Wenn der Sportbetrieb weitergehen solle, müssten die Athleten zu Hause duschen, was gerade die in zahlreichen Vereinen geförderten Kinder aus ärmeren Familien benachteilige. Von September bis Februar gilt der sogenannte Energiesparplan der Bundesregierung. Er fordert Einschränkungen beim Heizen in öffentlichen Gebäuden, schreibt aber nicht die Stilllegung der Duschen vor.