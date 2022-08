Das eine Patentrezept für alle gibt es beim Heizen wahrlich nicht. Technologische Lösungen gehören dazu. Aber auch sparen hilft.

Um beim Heizen schnell vom Erdöl und in den nächsten zehn bis 15 Jahren vom Erdgas wegzukommen, ist der starke Ausbau erneuerbarer Energien wie Solarthermie, Biogas und Erdwärme-sowie Luftwärmepumpen notwendig. Neben lobenswerten Vorhaben der Stadtwerke sollten vermehrt dezentrale, also individuelle Lösungen angestrebt und gefördert werden. Dazu zählt neben dem Austausch von Heizungsanlagen eine Verbesserung der Wärmedämmung. Ganz schnell und günstig kann aber jeder Heizkosten sparen, indem er die Zieltemperatur im Wohnbereich absenkt und in wenig oder ungenutzten Räumen die Heizkörper noch weiter runterdreht.