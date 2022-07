Die Kosten für Strom und Gas explodieren. Auch Speyerer sorgen sich um die anstehenden Rechnungen ihrer Energieversorger. Damit niemand im Kalten sitzen muss, hat die Stadt jetzt ein größeres Hilfsprogramm aufgelegt.

100.000 Euro will die Stadt in einen Nothilfefonds für Bürgerinnen und Bürger geben, die unverschuldet aufgrund des Ukraine-Kriegs und der damit verbundenen Gas-Knappheit in eine „existenzielle Notlage“ geraten sind. So formuliert es die Verwaltung in einem Vorschlag, der am Donnerstag im Stadtrat diskutiert worden ist.

Das Geld kommt demnach aus einer Sonderzahlung, die das Land der Stadt zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gewährt hatte. Rund 630.000 Euro waren dafür bereits geflossen. Mehr als 234.000 Euro davon sind noch verfügbar und sollen – so der Vorschlag der Stadt – aufgeteilt werden: 100.000 Euro jetzt für den Nothilfefonds, 134.000 Euro später für den Katastrophenschutz, also die Pandemiebekämpfung im Herbst.

Wer Anspruch auf Gelder aus dem Nothilfefonds hat, soll demnach gemeinsam mit den Stadtwerken Speyer (SWS) und beteiligten Wohlfahrtsverbänden geprüft werden. Weitere Details, etwa Höchstbeträge und Bewertungskriterien, müssten noch abgestimmt werden. Von den Stadträten gab es dafür ein einstimmiges Votum: Sie haben den Weg für den Nothilfefonds freigemacht.