48,9 Tonnen klimaschädliches CO 2 hat die Speyerer Stadtverwaltung im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2019 im Bereich Wärme eingespart. Das geht aus dem aktuellen Energiebericht hervor, den die neue Klimaschutzmanagerin Katrin Berlinghoff am Mittwochabend im Ausschuss für Stadtklima, Umwelt und Nachhaltigkeit vorgestellt hat. Obwohl der Verbrauch in diesem Sektor laut Berlinghoff leicht um 1,4 Prozent gestiegen ist, konnte durch den Einsatz erneuerbarer Energien CO 2 eingespart werden. Ersparnis für die Stadt hierbei: rund 72.000 Euro. Im Energiebericht werden die Verbrauchsdaten aller städtischen Gebäude und die Kosten in den Bereichen Wärme, Wasser und Strom für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 ausgewiesen. Erfreulich laut Berlinghoff: Der Stromverbrauch ist 2020 um 7,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Das entspricht einer Einsparung von rund 190.000 Kilowattstunden (kWh). Mit Blick auf die Kosten heißt das, dass die Stadt 2020 rund 18.000 Euro weniger für Strom bezahlt hat. Gestiegen ist der Wasserverbrauch um 2,8 Prozent, das entspricht Mehrkosten in Höhe von rund 2100 Euro. Berlinghoff vermutet, dass das mit dem Corona-bedingten Händewaschen in den Kitas und Schulen (Bild) zusammenhängen könnte. „Die Erhöhung kann uns nicht zufriedenstellen“, kommentierte Ausschussmitglied Jörg Zehfuß (CDU) die Zahlen.