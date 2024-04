Sich gehörig in die Haare geraten sind mehrere junge Frauen bereits am Freitag auf der Speyerer Frühjahrsmesse. Wie die Polizei meldet, kam es gegen 23.30 Uhr zunächst zu einem Streit, in dessen Verlauf eine 17-jährige Germersheimerin einer 20-jährigen aus Speyer mehrfach stark an den Haaren zog. Bei der Auseinandersetzung brachen der jungen Frau aus der Domstadt mehrere künstliche Fingernägel ab. Während des Gerangels ohrfeigte die 17-jährige Germersheimerin zudem eine weitere Gleichaltrige. Eine hinzukommende 21-Jährige, die die Auseinandersetzung schlichten wollte, wurde durch einen Schlag an der Lippe verletzt, durch wen, ist laut Polizei nicht bekannt. Die 17- und 20-jährigen Geschädigten wurden vom Rettungsdienst behandelt. Die beschuldigte Germersheimerin hatte sich entfernt, wurde jedoch aufgrund der Personenbeschreibung ermittelt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. Außer diesem Vorfall sei der Freitag ebenso wie der Samstag „sehr ruhig“ verlaufen, so die Polizei – trotz des sehr hohen Besucheraufkommens.