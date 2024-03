Ein paar Tage Zeit haben sie noch, die jungen und junggebliebenen Künstler: Bis Mittwoch, 27. März, können sie ihre Bilder mit Ostermotiven beim Malwettbewerb der RHEINPFALZ-Lokalredaktion einreichen. Wie wäre es zum Beispiel mit dem Osterhasen beim Bemalen der Ostereier, beim Austragen mit seinem großen Korb oder beim Verstecken? Bei den Motiven im A4-Format sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Die Bilder können per Mail an die Adresse redspe@rheinpfalz.de gesandt oder bei der Redaktion in der Heydenreichstraße 8 in Speyer eingeworfen werden. Bitte auf einem Extrazettel den Namen, das Alter und die Adresse des Künstlers angeben. Für die Kinder, deren Bilder die RHEINPFALZ am Ostersamstag veröffentlicht, gibt es nämlich eine kleine Überraschung.