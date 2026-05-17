Die erste große Schülerparty seit langer Zeit in der Halle 101 am Samstagabend war Höhepunkt und Herausforderung zugleich. Bevor’s ans Feiern ging, war Geduld angesagt.

Johannes Stein hat einen Traum. Er will wieder Schülerpartys etablieren – im großen Stil und mit erst 16 Jahren. Wie das geht, hat er am Samstag am neuen Rheinhafen gezeigt. Bis auf 50 Tickets, die für die Abendkasse zurückgehalten wurden, war die Halle 101 ausverkauft. Sprich: 1000 junge Menschen hatten sich im Vorfeld den Einlass zum Durchtanzen bis in den Morgen gesichert.

Ausdauer war zunächst in anderer Weise angesagt. Die Einlasskontrolle hielt auf. Lange Warteschlangen, die bis zur Mitte des weitläufigen Parkplatzes reichten, rissen auch zwei Stunden nach dem Einlass nicht ab. „Wir müssen jede Person kontrollieren. Das ist natürlich mehr Arbeit und hält auf“, sagte der Chef der Sicherheitsfirma.

Einlass vorverlegt

Konkret lag die Mehrarbeit im Abgleich der Ausweisdokumente und vor allem der so genannten „Mutti-Zettel“. Denn ohne die durften unter 18-Jährige nicht bis nach Mitternacht bleiben. Das wollten diese aber, schließlich war der Partyalarm bis vier Uhr morgens ausgeschrieben.

„Wir haben den Einlass extra um eine Stunde vorverlegt, um eineinhalb Stunden überbrücken zu können“, betonte der Security. Partys dieser Art, ergänzte er, fingen in der Regel erst um 21 oder 22 Uhr an. Für ihn stand angesichts der Resonanz fest: „ Speyer hat nach solchen Veranstaltungen gesucht.“

Offenkundig war das so, denn um dabei zu sein, hatten sich die Jugendlichen schon lange im Vorfeld über die Organisation des Abends Gedanken gemacht. „Wir haben sofort Tickets gebucht und den Transport klar gemacht“, berichtete Clara (16). Das Ergebnis: Mit fünf Freundinnen, alle aus dem Umkreis von Speyer, wurde sie in einem Mini-Bus von ihrem Vater zur Halle gebracht. Dieser blieb auf Abruf, bis die Tochter Zeichen zum Abholen gab.

Erster Weg zum Ausschank

Marc und Dino – beide 17 und aus Speyer – hatten sich zum Anlass in Schale geworfen. „Endlich geht mal wieder was“, meinte Marc. Es sei schwierig, „gescheite“ Partys für ihre Altersklasse in der näheren Umgebung oder gar vor der Haustür zu finden, ergänzte Dino. Er bewunderte den Mut des Veranstalters, so etwas auf die Beine zu stellen. „Das könnte ich mir nicht vorstellen“, gab der Domstädter zu.

Der erste Weg führte die meisten Party-Besucher an den Ausschank, um auf den Abend anzustoßen. Dort war versiertes Personal im Einsatz: Wer etwas Alkoholisches aus der gut bestückten Karte ordern wollte, musste den entsprechenden Nachweis dafür haben. Der erfolgte simpel: Am Eingang wurden Armbändchen ausgegeben. Grün für Personen unter 18 Jahren, Rot für Volljährige.

„Das System ist gut. Nur die Wartezeit war etwas lang“, meinte Susan, die mit 19 Jahren zu den älteren Gästen zählte. Schauen, was abgeht, wollte sie und mit ihren Freunden „mal wieder eine Nacht durchtanzen“. Dazu gab’s ausreichend Gelegenheit. Drei DJs bespielten zwei Bühnen.

Der Aufschlag zur neuen Ära der Schülerpartys ist gemacht. Wie die Zukunft aussieht, wird die Nachbetrachtung zeigen. Johannes Stein hat jedenfalls große Pläne für weitere Veranstaltungen in Speyer. Die behält er aber noch für sich.