Die Hanhofer Straße in Harthausen, die seit einem Wasserrohrbruch im Dezember am Ortseingang gesperrt ist, soll Mitte nächster Woche wieder freigegeben werden. Das hat der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen Reinhard Burck (Grüne) auf Anfrage mitgeteilt. Es seien noch Restarbeiten an den Bürgersteigen und an der Einfahrt zum Freisbacher Weg zu erledigen. Die Sperrung könne eventuell am Mittwoch aufgehoben werden. Verkehrsteilnehmer müssten dann nicht mehr die Umleitung über Dudenhofen fahren, wenn sie von Hanhofen nach Harthausen oder in die andere Richtung wollen.