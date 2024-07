Die Protestanten in Speyer-Nord müssen sich von der Christuskirche trennen. Das ist schmerzlich, aber kein Untergang.

„Wir landen auf dem Müllhaufen der Geschichte“, wetterte 1995 der damalige Kirchenpräsident Werner Schramm von der Kanzel der Gedächtniskirche, als der evangelische Buß- und Bettag als gesetzlicher Feiertag abgeschafft wurde. Was er wohl zur aktuellen Situation in Speyer-Nord sagen würde? Zur absehbaren Gemeinde ohne Kirche und Gemeindezentrum?

Ganz überraschend kommt die nun konkret werdende Entwicklung nicht. Schon 2015 war von der Bündelung der Aufgaben aller fünf Speyerer Gemeinden in einem „Haus der Ökumene“ die Rede. Die Christuskirche wird trotz ihres nur 60-jährigen Bestehens und trotz der einzigartigen Rundorgel wohl nicht das einzige Gotteshaus bleiben, das aufgegeben wird. Geht die Tendenz also in Richtung „Müllhaufen“? Das muss nicht sein. Gemeinden ohne Kirche mit wenig Geld werden außerkirchliche Versammlungsorte finden. Kleinere Religionsgemeinschaften machen das schon längst. Teilweise gelingt es ohne baulichen Ballast sogar, den Glauben intensiver zu leben.