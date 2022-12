Ein unbekannter Tierhalter hat vor wenigen Tagen einen Karton mit fünf Kaninchen in der Spendenbox des Speyerer Tierheims abgestellt. Dort ist die Empörung groß.

„Wir sind fassungslos“, so beginnt ein Facebook-Eintrag des Tierheims Speyer vom vergangenen Samstag. Ein unbekannter Tierhalter hatte vier Zwergkaninchen der Rasse Löwenköpfchen sowie ein Angorakaninchen in einen Karton gesteckt und in die Spendenbox der Einrichtung am Mäuseweg gestellt. „Entsorgt“ ist das Wort, das Uwe Grimm, dem Vorsitzenden des Tierschutzvereins, dabei eher in den Sinn kommt als „abgegeben“.

Der vermeintliche „Tierfreund“ habe zwar an sich das Richtige gewollt, nämlich die fünf niedlichen Hoppler zu Menschen zu bringen, die sich um sie kümmern. Allerdings habe der Kaninchenhalter die Mitarbeiter des Tierheims nicht von seiner Gabe informiert. Was dazu hätten führen können, dass die putzigen Kleinsäuger erfrieren. Dass die Helfer auf die Kaninchen aufmerksam wurden, war deren Glück – ähnlich wie bei dem Hund, der im vergangenen Winter einfach vor dem Tor des Tierheims angebunden worden sei und gerade noch entdeckt wurde. „Der wäre sonst über Nacht erfroren“, sagt Grimm.

„Sehen so etwas nicht oft“

Warum sich der unbekannte Tierhalter im aktuellen Fall nicht offenbarte, könnte damit zusammenhängen, dass die fünf Kaninchen in einem bemitleidenswerten Zustand waren. „Die Tiere waren total verwahrlost, so etwas haben wir hier noch nicht oft gesehen“, verdeutlicht Grimm. Ein Tier habe eingeschläfert werden müssen, die anderen müssten nun nach einem Besuch beim Veterinär zunächst mühsam aufgepäppelt werden. Danach werde man sie gerne vermitteln.

Das sei auch nötig, denn „wir sind an der Grenze dessen, was wir bewältigen können“, sagt Grimm. Das Tierheim habe zwar noch Platz für weitere Aufnahmen, aber nur noch drei Tierpfleger sowie zwei Hilfskräfte. Damit könne nicht die gesamte Kapazität ausgeschöpft werden. Und auch der finanzielle Spielraum werde aufgrund steigender Energie- und Tierarztkosten immer geringer. „Wir verzeichnen nur noch die Hälfte des Spendenaufkommens“, erläutert Grimm. Noch in diesem Monat solle es ein Gespräch mit der Stadt über die Zukunft des Tierheims geben. Ausbauen würde der Tierschutzverein gerne das Angebot, für einen Betrag ab fünf Euro im Monat Pate für die Tiere im Tierheim zu werden.