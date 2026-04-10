Der Freundeskreis Speyer-Ravenna, der in diesem Jahr 37 Jahre besteht, war in der Woche nach Ostern einmal mehr zu Gast in der italienischen Partnerstadt.

Das Programm beinhaltete laut Mitteilung unter anderem den Besuch der „Stamperia Pascucci“ in Gambettola, eine Werkstatt, in der seit 200 Jahren romagnolische Stoffdrucke in Handarbeit hergestellt werden, und der Casa Artusi in Forlimpopoli. Dort wurden die Gäste aus Speyer in die Herstellung der traditionellen Pasta eingeweiht. Ein weiterer Höhepunkt war die Besichtigung der „Biblioteca Classense“.

Ebenso wenig fehlen durfte der Besuch der acht Welterbestätten, ein schöner und wertschätzender Programmpunkt war zudem die Begrüßung im Rathaus, bei der Barbara Mattes, Mitorganisatorin der Bürgerreise, zwei Flaschen des Speyerer Ruländers und einige Speyer Pins überreichte.

Emotional und stimmungsvoll wurde es beim Treffen mit den Freunden aus Ravenna, zu denen es teils seit Jahrzehnten freundschaftliche und persönliche Kontakte gibt.