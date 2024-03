Für die Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt Speyer gibt es seit Neuestem ein sogenanntes Elternportal.

Wie die Stadtverwaltung informiert, ist das neue Angebot online unter https://nhkita.speyer.de zu erreichen. Dort finden Erziehungsberechtigte „alle Informationen, die sie zur Anmeldung ihres Kindes in einer städtischen Kita in Speyer benötigen“, heißt es. Eltern von bereits aufgenommenen Kindern können sich im Portal ebenfalls kostenfrei registrieren, um mit der Abteilung Kindertagesstätten der Stadtverwaltung Kontakt aufzunehmen und Unterlagen auf einem sicheren Weg zu übermitteln. Eltern können im Elternportal etwa die Betreuungsangebote der Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft für unter Zweijährige, über Zweijährige und über Sechsjährige einsehen. Eine detaillierte Suchfunktion mit Umkreissuche erleichtert die Suche nach einer passenden Kindertagesstätte.

Eine schnelle und unkomplizierte Voranmeldung des Kindes ist laut Stadt online möglich. Dank des Passwort-geschützten Benutzerkontos können Eltern die Reihenfolge ihrer favorisierten Einrichtungen selbst bestimmen und nachträglich ändern. Außerdem können sie den Bearbeitungsstatus ihrer Anfrage verfolgen.

Auch der Stadtverwaltung Speyer bietet das neue digitale Angebot demnach Vorteile: Die Anbindung an die „NH-Kindergartenverwaltung“, das Programm zur Verwaltung der städtischen Kindertagesstätten, sorgt für ein dauerhaft aktuelles Online-Portal mit Informationen zu tagesaktuellen Betreuungsangeboten. Doppelanmeldungen werden durch einen Datenabgleich vermieden. Zugleich ermöglicht das Portal der Mitteilung zufolge eine reibungslose Bearbeitung von Anträgen unter Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen. Mit der Einrichtung des Elternportals hat die Stadtverwaltung zudem das Onlinezugangsgesetz in diesem Bereich umgesetzt.