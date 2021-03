Im April fallen in städtischen Kitas und Horten keine Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern unter zwei Jahren sowie im schulpflichtigen Alter an. Das habe der Stadtvorstand beschlossen, so eine Mitteilung aus dem Rathaus. Nachdem bereits im Februar die Elternbeiträge erlassen worden seien, um Eltern in der Pandemie finanziell zu entlasten, werde dies im April wiederholt. „Da die Kindertagesstätten zurück in den eingeschränkten Regelbetrieb gehen mussten und es somit zu größeren Einschränkungen der Betreuungsangebote kommt, möchten wir den Familien Unterstützung bieten“, erklärt Bürgermeisterin und Sozialdezernentin Monika Kabs (CDU). Nähere Auskünfte zur Abwicklung erteile in der Verwaltung Alexandra Oppinger unter Telefon 06232 14-1935. Eine Aussetzung der Verpflegungskostenbeiträge erfolge nicht.