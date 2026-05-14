Familien von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung haben es meist nicht leicht. Vor der Therapie stehen lange Wartelisten. Eine neue Kooperation will die Lage verbessern.

„Es war die Odyssee einer Mutter, die allein gegen Windmühlen kämpft“, sagt Ursula Zeiser-Graf. Die Schifferstadterin beschreibt mit diesen Worten den Weg zur Hilfe für ihren heute 13-jährigen Sohn, bei dem eine Autismus-Spektrum-Störung festgestellt wurde. Sie selbst erkannte bei ihm früh Anzeichen für die neurologische Entwicklungsstörung, die sich etwa in Problemen bei Interaktion, Kommunikation sowie der Wahrnehmung von Umwelt- und Sinnesreizen zeigt. Genau diese Faktoren sind fundamental für die Entwicklung eines Kindes – weshalb eine frühzeitige Diagnose und maßgeschneiderte Therapieangebote umso wichtiger sind. Andere glaubten ihr nicht.

Zeiser-Graf hatte schon zwei größere Kinder und Erfahrung als Physiotherapeutin. „Ich habe schnell bemerkt, dass mein Sohn anders ist“, berichtet sie. Ihre Sorgen seien immer wieder abgetan worden. Sie sei dafür kritisiert worden, was sie ihrem Sohn – der vielleicht nur ein bisschen länger brauche – mit den vielen Arztbesuchen antue. „Ich habe mir Schläge eingefangen, was für eine schlechte Mutter ich sei“, wählt sie ein drastisches Sprachbild. Andere hätten vielleicht aufgegeben, aber sie sei weiter „gegen den Strom geschwommen“, bis die Diagnose für ihr Kind mit sechs Jahren endlich feststand. Seither werde ihm wöchentlich mit Terminen beim Fachdienst Autismus des Kinderzentrums Ludwigshafen geholfen.

„Fühlt sich verstanden“

Der Junge besuche mit Vollzeit-Schulbegleitung inzwischen die sechste Klasse einer Regelschule und komme sehr gerne zu seiner Therapeutin. „Hier fühlt er sich verstanden und erarbeitet Strategien, wie er seine Probleme lösen kann“, erzählt Zeiser-Graf. In der Schule gebe es jeden Tag Situationen, die ihn aus der Fassung bringen könnten. „Er hat hauptsächlich Probleme im sozial-emotionalen Bereich und kann nicht beurteilen, ob ihm jemand wohlgesonnen ist“, nennt seine Mutter ein Beispiel. „Unfaire Dinge erträgt er nicht.“ Die Therapie helfe dem 13-Jährigen auf dem Weg in ein möglichst „normales“ Leben, ist sie überzeugt.

Als wäre es mit einer Autismus-Spektrum-Störung – die mit kognitiven oder sprachlichen Beeinträchtigungen noch deutlich stärker ausfallen kann – nicht schon schwer genug: Es ist für Betroffene in der Vorderpfalz eine große Herausforderung, Hilfe zu bekommen. Der Fachdienst des von mehreren Städten und Kreisen getragenen Kinderzentrums in Oggersheim betreut derzeit mit 15 Mitarbeitern 150 autistische Kinder und Jugendliche, hat aber ebenso viele auf der Warteliste. Bei den Diakonissen in Speyer, die in ihrer Kinder- und Jugendhilfe einen Bereich „Individuelle Hilfen Autismus“ aufgebaut haben, werden mit fünf Mitarbeitern 16 Kinder betreut. 40 weitere standen auf der Warteliste, wie Bereichsleiterin Melanie Schindhelm berichtet.

Neue Eltern-Kind-Gruppe

Dass die Warteliste inzwischen nur noch rund 20 Namen umfasst, ist der neuen Kooperation der Diakonissen mit dem Kinderzentrum zu verdanken, die in diesem Jahr gestartet wurde. Das Kinderzentrum hat Personal aufgestockt und macht inzwischen auch Angebote bei den Diakonissen in Speyer. Zwei Pädagoginnen und eine Ergotherapeutin kommen an zwei Tagen pro Woche in die Domstadt, um Kindern und Jugendlichen zu helfen, wie Fachdienst-Leiterin Heike Hemmer erklärt. Eines ihrer Angebote ist die neue Eltern-Kind-Gruppe, in der sich zwei Therapeutinnen um die ersten drei Kinder kümmern.

Zu diesen gehört ein Vierjähriger aus Fußgönheim, dem hier erstmals seit seiner Diagnose vor einem Monat gezielt geholfen wird. Auch seine Mutter war schon fast am Verzweifeln. „Wir stehen auf allen Wartelisten“, sagt sie. Auch in ihrem Fall hatte die Mutter den Autismusverdacht schon lange, bevor er offiziell bestätigt wurde. „Mein Sohn redet sehr wenig und lebt in seiner eigenen Welt“, schildert sie Symptome. Es sei ein Glücksfall, dass er in Speyer nun auch mit anderen in Kontakt komme, denn die Familie suche nach wie vor verzweifelt nach einem Kita-Platz für ihn. Ohne Integrationskraft habe er keine Chance in den meisten Einrichtungen. Jetzt sei nach langer Suche eine Bewerberin für diesen Job gefunden worden, aber es habe immer noch keine Kita zugesagt.

Kita-Besuch ist wichtig

„Ich wünsche mir so sehr für meinen Sohn, dass er noch etwas lernen kann, bevor er in die Schule kommt“, sagt die Mutter. Und selbstständig solle er werden, „denn irgendwann ist die Mama nicht mehr da“. Heike Hemmer nickt. „Die Kita ist ein wichtiges Lernfeld für Kinder, und jedes Kind hat ein Recht auf Inklusion“, betont die Fachdienst-Leiterin. Weil autistischen Kindern der „soziale Autopilot“ fehle, seien diese oft auf dichte Begleitung durch eine Integrationskraft angewiesen. Dazu sollten therapeutische Angebote wie vom Kinderzentrum und den Diakonissen kommen. Es gebe auch in der Region viele Betroffene. Statistiken zufolge leide circa ein Prozent der Bevölkerung unter einer Autismus-Spektrum-Störung. „Die Diagnosestellung ist sensibler geworden. Man versteht inzwischen besser, was das ist“, sagt Hemmer.

Die Autismus-Hilfen der Diakonissen hätten sich aus diesem steigenden Bedarf heraus entwickelt, berichtet Leiterin Schindhelm. Sie war als Pädagogin in Tagesgruppen der Diakonissen in Speyer tätig, als sie 2013 auf einmal für mehrere Kinder mit besagter Diagnose zuständig war. „Wir haben erst mal Wissen gesammelt“, sagt sie über sich und ihre damaligen Kolleginnen. Sie absolvierten entsprechende Weiterbildungen und bauten das neue Angebot auf. Die Betroffenen sind mehr als dankbar dafür und sehen die großen Chancen der auch mit fachlichem Austausch der Träger verbundenen neuen Kooperation. Gerade die Kinder-Eltern-Gruppe versetzt Ursula Zeiser-Graf regelrecht ins Schwärmen: „So etwas hätte ich mir auch gewünscht, als mein Sohn klein war. Dann wäre ich nicht so allein gewesen.“

Kontakt

Fachdienst Autismus im Kinderzentrum Ludwigshafen, Telefon 0621 67005-501/-502, E-Mail autismus@kinderzentrum-ludwigshafen.de

Individuelle Hilfen Autismus der Diakonissen Speyer, Telefon 06232 22-4313, E-Mail heike.joos-stuetzel@diakonissen.de