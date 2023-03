Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die neuen Corona-Regeln des Landes sorgen beim Stadtelternausschuss mit Blick auf die Situation in den Kitas für Unzufriedenheit. Selbst die Stadt erwartet nun mehr Infektionen. In einer Kita ist bereits passiert, was Eltern befürchtet hatten.

„Wir sind unzufrieden mit der aktuellen Regelung“, sagt Laura Krammer vom Speyerer Stadtelternschuss (SEA) kurz nach Einführung der neuen Corona-Regeln des Landes.