Elisabeth und Hugo Sans feiern am heutigen Mittwoch, 22. Dezember, ein besonderes und seltenes Jubiläum: ihre eiserne Hochzeit. Auf den Tag genau vor 65 Jahren haben die beiden Speyerer geheiratet.

Beide Jubilare sind in Speyer geboren und in Speyer-Nord aufgewachsen. „Wir haben uns schon als Kinder gekannt, denn wir haben nebeneinander gewohnt“, erzählt Elisabeth Sans im Gespräch mit der RHEINPFALZ. „Ich hatte eine Freundin und er einen Freund, da haben wir oft gemeinsam etwas unternommen, sind später auch zusammen in Urlaub gefahren.“

Daraus wurde eine lange Liebesgeschichte. Am 22. Dezember 1956 haben Elisabeth und Hugo Sans in der Dreifaltigkeitskirche geheiratet. „In Speyer-Nord gab es damals noch keine Kirche“, erzählt Hugo Sans. Aus der Ehe sind fünf Kinder hervorgegangen: Klaus, Gabi, Werner, Helga und Peter. „Außerdem haben wir zehn Enkel und zehn Urenkel“, so die Jubilarin.

In Diensten der Ziegelwerke

Hugo Sans hat Former bei der Eisengießerei Feil gelernt. Dann war er zwei Jahre lang bei der Pfälzischen Möbelfabrik und weitere 41 Jahre bei den Ziegelwerken in Speyer angestellt. „Alle diese Firmen haben zugemacht, nachdem ich aufgehört hatte“, so Hugo Sans schmunzelnd. Elisabeth Sans erzählt, dass sie bei einer Französin im Haushalt gearbeitet und das französische Essen schätzen gelernt habe. „Später habe ich auch bei den Ziegelwerken gearbeitet“, sagt sie.

Das Hobby der Eheleute sei über viele Jahre das Wandern gewesen. Nachdem das Haus bezahlt gewesen sei, hätten sie außerdem halb Europa bereist. „Dazu wurden abwechselnd ein bis zwei Kinder mitgenommen, die anderen blieben bei der Oma“, berichtet das Paar. Bis vor drei Jahren seien sie zum Urlaub noch in Oberbayern und Österreich gewesen.