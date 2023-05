Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am heutigen Gymnasium am Kaiserdom gab es einmal eine Lehrerin, die zugleich Schülerin war. Oder umgekehrt. Elisabeth Schleicher-Landgraf nahm alle Hürden, die vor 100 Jahren einer jungen Frau auf dem Weg zu höherer Bildung in den Weg gestellt wurden. In der Domstadt machte sie das zu einer angesehenen Persönlichkeit.

„Sie war ein Vorbild für Frauen“, befanden die heutige Stadtbeigeordnete Irmgard Münch-Weinmann und die frühere Redakteurin Else Doll in den Vierteljahresheften des Verkehrsvereins