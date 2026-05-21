Mit seinen erst 15 Jahren ist Elias Schmauder schon eine Stütze für den Offenen Kanal und das Media-Tor. Im Interview mit Narin Ugrasaner sagt er, was ihn motiviert.

Herr Schmauder, welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Ehrenamt?

Hauptsächlich helfe ich gerne bei Großveranstaltungen oder Konzerten mit mehreren Kameras, Live-Übertragungen der Speyerer Stadtratsitzungen und kleineren Beiträgen des Offenen Kanals. Ich bin auch im Media-Tor tätig, zum Beispiel habe ich Kurse zum Thema 3D-Druck gehalten. Es ist immer schön, wenn ich Wissen auch weitergeben kann.

Was ist das Schwierigste daran?

Sich mit den vielen Charakteren zu verstehen, untereinander zu kommunizieren und andere von meinen Ideen zu überzeugen. Das Team gibt mir viel Freiraum, in dem ich mich ohne Probleme ausprobieren kann.

Warum machen Sie es gerne?

Weil ich mich sehr für Technik und Medien interessiere und auch gerne später in Richtung Mediengestaltung gehen würde. Der Offene Kanal ist hierfür der beste Ort, um zu lernen, Sachen auszuprobieren und zu testen.

Was war ein besonderes Erlebnis?

Der Brezelfestumzug oder die -parade im vergangenen Jahr in Speyer, hier habe ich die mobile Kamera im Zug bedient. Toll war auch vergangene Woche mein erster Offener-Kanal-Tag in Kaiserslautern, bei dem das Team vom OK Speyer den Ehrenamtspreis der Medienanstalt Rheinland-Pfalz gewonnen hat.

Wissen die Menschen Ihren Einsatz zu schätzen?

Ich denke schon, ich werde immer mal wieder angesprochen auf meine Arbeit im Offenen Kanal und Media-Tor.

Was macht Ihre Aufgaben besonders?

Dass ich schon im jungen Alter sehr viele Möglichkeiten habe, die Technik kostenlos zu nutzen, zu lernen und zu verstehen. Hier kann ich mich überall ausprobieren und viel dabei lernen.

Welchen Tipp würden Sie Interessierten mitgeben?

Probiert es aus, macht ein Praktikum. So habe ich den Offenen Kanal Speyer kennengelernt. Danach kann man entscheiden, ob es Spaß macht oder nicht. Das Wichtigste ist, dass ihr euch wohlfühlt bei dem, was ihr macht. Seid aber auch offen für vieles, was ihr noch nicht kennt.

Zur Person

Elias Schmauder, 15, Schüler, engagiert sich seit 2024 beim Offenen Kanal Speyer und ist seit 2025 im Vorstand als Beisitzer ehrenamtlich tätig. Zu seinen Hobbys zählen Fotografie, Offener Kanal, Media-Tor, Plotten und 3D-Drucken, Backen, Tanzen.