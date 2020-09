Bei einem Sturz leicht an der Hüfte verletzt wurde ein elf Jahre alter Radfahrer am Mittwochabend gegen 19.05 Uhr im Kreuzungsbereich Waldseer Straße/Spaldinger Straße/Tullastraße in Speyer.

Wie die Polizei am Donnerstag informierte, hat zunächst ein schwarzer SUV den Jungen in akute Gefahr gebracht. Das Fahrzeug mit durchgängiger Heckbremsleuchte bog laut Polizei mit hoher Geschwindigkeit aus der Tullastraße nach links in die Waldseer Straße ab. Es verfehlte dann das Kind, das in dem Moment mit seinem Fahrrad den über die Waldseer Straße verlaufenden signalisierten Rad-/Fußgängerüberweg querte, nur knapp und setzte danach seine Fahrt fort.

Ein unmittelbar dahinter fahrender 82-jähriger Mercedes-Fahrer aus Speyer aber erkannte das Kind auf dem Überweg aufgrund des vorangegangenen Verkehrsgeschehens offensichtlich erst zu spät und kollidierte mit diesem. An Fahrrad und Pkw entstand ein Gesamtschaden von rund 800 Euro. Die Polizei sucht Hinweise zu dem Fahrzeug, durch welches das Kind gefährdet wurde. Hinweise an die Nummer 06232 1370 oder per E-Mail an: pispeyer@polizei.rlp.de.