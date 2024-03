Ein elfjähriger Radfahrer ist bei einem Unfall am Mittwoch in Speyer-Süd leicht verletzt worden. Er fuhr laut Polizei kurz nach 13 Uhr von der Landauer Straße kommend über den Kreuzungsbereich Paul-Egell-Straße/Closweg, ohne auf die Vorfahrt des von rechts kommenden Autos eines 56-Jährigen zu achten. Der Autofahrer auf seinem Weg vom Closweg in die Innenstadt habe zwar abgebremst, eine Kollision aber nicht mehr verhindern können. Der Radler sei am rechten Arm und Bein leicht verletzt worden und habe vom Rettungsdienst für weitere Untersuchungen in eine Klinik gebracht werden müssen. Schaden am Auto: rund 1500 Euro. An der Unfallstelle herrscht erst seit Freitag wieder mehr Verkehr, weil die Closwegbrücke nach fast einjährigem Neubau wiedereröffnet worden ist.