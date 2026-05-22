Erst elf Jahre alt sind zwei Mädchen, die die Polizei nach eigener Mitteilung beim Diebstahl in einem Drogeriemarkt in der Maximilianstraße erwischt hat. Eine Mitarbeiterin habe sie am Donnerstag gegen 15.30 Uhr den Beamten gemeldet. Die beiden Mädchen hatten zuvor laut Bericht „diverse Parfüms, Spielwaren und Kosmetik im Gesamtwert von circa 900 Euro teilweise ausgepackt und in mitgebrachte Taschen und Rucksäcke verstaut“. Die Eltern der Kinder seien informiert und die beiden Mädchen an diese übergeben worden.