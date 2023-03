17 von rund 200 Bushaltestellen hat die Stadt Speyer bislang behindertengerecht umgebaut. In den kommenden zwei Jahren sollen nun elf weitere Modernisierungen folgen.

Der Ausbau soll ab September mit den Haltestellen Waldseer Straße, St.-Vincentius-Krankenhaus, Bademaxx, Brucknerweg und Mozartstraße beginnen. Nach aktuellem Stand würden 2024 dann die Stationen Melchior-Heß-Anlage sowie Remlingstraße folgen. Bei ihrer Planung priorisiert die Stadt Speyer nach eigenen Angaben bestimmte Haltepunkte „unter Berücksichtigung von Fahrgastzahlen, Nutzergruppen und geplanten Entwicklungsmaßnahmen“. Die Verwaltung rechnet mit Gesamtkosten in Höhe von 800.000 Euro für das Projekt, wobei das Land Rheinland-Pfalz mit 498.000 Euro zuschieße.

Im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion stimmten die Mitglieder dem Ausbau einstimmig zu. Bei den Planungen sollen die Belange der Radfahrer aber nicht zu kurz kommen, wurde gemahnt. Johannes Jaberg (Grüne) hält „die Vereinbarkeit mit Fahrradwegen in Einzelfällen für problematisch“. Florian Benner, Leiter der Tiefbauabteilung, kündigte bei den Radwegen Verbesserungen in der Bahnhofstraße an. Ein Verkehrsplaner arbeite an einer Neuordnung des gesamten Bereichs zwischen Rauschendem Wasser und Altpörtel und habe für den Bahnhofsvorplatz schon gute Ideen vorgelegt.

Gesetzliche Vorgaben

Bei den Bushaltestellen setzt insbesondere die konkrete Zielsetzung des Personenbeförderungsgesetzes, die den fertigen Umbau aller Haltestellen für 2022 anpeilte, die Stadt unter Druck. Die Bundesregierung hat schon angekündigt, dass mobilitätseingeschränkte Menschen realistischerweise erst 2026 mit der flächendeckenden Fertigstellung rechnen könnten. Laut Florian Engel von der städtischen Tiefbauabteilung ist es in Speyer „noch nicht absehbar, wann dieses Ziel erreicht werden könne“.

Neben der baulichen Niveauerhöhung werden Bushaltestellen auch mit Leitelementen für sehbehinderte Menschen ausgestattet. Willy Pudlich, städtischer Behindertenbeauftragter, zeigte sich mit der Zugänglichkeit der Stationen nach den Umbaumaßnahmen zufrieden. Er wies jedoch klar darauf hin, dass „Sehbehinderte weiterhin Probleme haben, zwischen mehreren ankommenden Bussen zu unterscheiden“. Er empfahl „Dynamische Fahrgastinformationssysteme“ (DFI) mit akustischer Auskunftfunktion, die in der Domstadt bislang nicht zu finden sind. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) informierte, dass die Verwaltung sich damit auseinandersetze. „Mit dem Umbau des Zentralen Omnibusbahnhofs sollen erstmals auch in Speyer barrierefreie Infosysteme implementiert werden“, kündigte Engel an.