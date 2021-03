Jetzt liegt sie wieder über 200: Die Inzidenz der Corona-Neuinfektionen pro sieben Tage und 100.000 Einwohner ist am Dienstag in Speyer von 199,8 auf 209,6 geklettert. Ursache sind elf neue Fälle in der Statistik des Landesuntersuchungsamts (LUA). Dabei bleibt es bei den Aussagen von Stadt und Kreisgesundheitsamt, dass es keine neuen Ausbrüche in Einrichtungen gibt. Bei der Stadt ist von einigen „Fällen in Familienverbänden“ die Rede. An der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) sind zu den neun Fällen von voriger Woche keine neuen hinzugekommen, so die stellvertretende Leiterin Tanja Scülfort. Zwischen 31. März und 10. April liefen die Quarantäneanordnungen für die AfA-Betroffenen aus. Sie seien teils mit dem „normalen“ Coronavirus, teils mit der britischen Mutation infiziert.

Der überdurchschnittliche Anteil an Mutationen in Speyer hat nach Einschätzung der Stadt auch damit zu tun, dass bei Reihentestungen sowie im Testzentrum des St.-Vincentius-Krankenhauses jeweils direkt eine Sequenzierung der Proben veranlasst wird. Zusatzkosten für die Stadt: rund 25 Euro. „Üblicherweise wird die Sequenzierung erst dann vorgenommen, wenn beim PCR-Test der Wert der Virenlast sehr hoch ist oder der Verdacht auf eine Mutation vorliegt“, erklärt Sprecherin Annika Siebert die Vorgehensweise anderswo. Die Stadt habe dies wegen der „aktuellen Dynamik der Pandemie“ so entschieden und damit in mehreren Fällen wertvolle Zeit gespart. Mit der englischen Mutation ist seinem Arbeitgeber zufolge auch ein Mediziner des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses infiziert, den es zuletzt trotz doppelter vorheriger Impfung „erwischt“ hatte.