Einsatz der besten Art in Speyer-Nord: Zu einer gemeinsamen Sammlung von wildem Müll in der Spaldinger Straße haben sich die Speyerer Umweltpaten Rainer Hofmann und Thomas Sieberling mit zwei Bewohnern der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) getroffen. Diese kamen aus Afghanistan und erklärten laut Hofmann und Sieberling, wie wichtig es ihnen ist, sich zu integrieren und dem Stadtteil ihre Hilfe anzubieten. „Diese Menschen sind gerne bereit mitzuhelfen“, so die Umweltpaten.

Mit Handschuhen, Müllgreifern, Müllsäcken und kalten Getränken ausgestattet, ging es von der AfA-Pforte in Richtung Siedlung, beidseitig die Spaldinger Straße hinauf. Elf Säcke wurden in der gut zweistündigen Aktion mit illegal hinterlassenem Müll gefüllt und in einem von der Firma Bauhaus gespendeten Bollerwagen abtransportiert. Auch die städtische Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) und Wolfgang Hoffmann von der AfA unterstützten die Aktion. Mit Hoffmann vereinbarten die Umweltpaten, diese Aktionen in Zukunft wenn möglich wöchentlich durchzuführen und auch auf andere Gebiete auszudehnen.