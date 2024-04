Waren im Wert von 1292 Euro wollte ein Diebespaar am Mittwoch aus einem Elektronikmarkt schaffen.

Der Diebstahl scheiterte, wie die Polizei mitteilte. Ein Detektiv in dem Geschäft in der Wormser Landstraße habe die 34-jährige Frau und ihren 42-jährigen Begleiter dabei beobachtet, wie sie mehrere kleine Elektrogeräte in eine mitgebrachte Tragetasche packten und damit den Laden verlassen wollten. Er habe sie bis zum Eintreffen der Polizei aufgehalten. „Die Ware wurde Mitarbeitern des Geschäfts wieder ausgehändigt“, berichten die Beamten, die die Verdächtigen für ihre Ermittlungen mit zur Dienststelle nahmen.