Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Rheinland-Pfalz hat mehr als 2000 Mitarbeiter. Das bringt viel Arbeit für das Technische Gebäudemanagement mit sich, wie Mitarbeiter Jonas Damian im Interview mit Narin Ugrasaner in der Reihe „Die stillen Helden“ sagt.

Herr Damian, welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Arbeitsalltag?

Meine Kollegen und ich übernehmen alles, was mit Handwerk und Technik im und um unser großes Haus zu tun hat. Als Elektromeister lege ich selbst Hand an und weise Fremdfirmen ein, die für uns größere Arbeiten übernehmen. Beispielsweise werden im Gebäude an der Theodor-Heuss-Straße Archiv- in Büro-Flächen umgebaut. Hier bin ich für die Elektrofirmen technischer Ansprechpartner.

Was ist das Schwierigste daran?

Da viele Arbeiten gleichzeitig laufen, darf ich den Überblick nicht verlieren. Wie überall steht auch bei uns das Thema Energiesparen ganz oben. Zu Beginn der Heizperiode müssen wir fast täglich unsere Fernwärme-Heizung justieren, damit die Büros maximal 19 Grad haben, die Innen- und Außenbeleuchtung auf den Sparmodus umstellen und gleichzeitig die vorhandene Beleuchtung gegen LEDs tauschen. Zudem sind Wartungstermine auszumachen und einzuhalten. E-Mails der Mitarbeitenden, dass hier und dort etwas nicht funktioniert, müssen abgearbeitet werden. Gut organisiert zu sein ist das A und O.

Was war das kurioseste Erlebnis?

Bei einer Mitarbeiterin saß tatsächlich eine Ente im Büro unter dem Schreibtisch. Sie kam durch ein offenes Fenster hineingeflogen. Natürlich haben wir sie gerettet und mit Lederhandschuhen ins Freie getragen.

Warum machen Sie es gerne?

Ich bin Handwerker aus Leidenschaft.

Wissen die Menschen Ihren Einsatz zu schätzen?

Wir versuchen unsere Arbeit so zu erledigen, dass dies die Mitarbeitenden nicht mitbekommen. Wenn ein Problem zu beheben ist, wie ein Kurzschluss, der in einem so weitläufigen Gebäude immer mal wieder vorkommen kann, dann heißt es schon: „Gott sei Dank, dass Sie da sind.“

Würden Sie gerne mal mit Ihrem Chef tauschen?

Nein. Nur am Schreibtisch zu sitzen und die Verwaltungsarbeit zu erledigen, kann ich mir aktuell nicht vorstellen. Ich bin da mehr der Praktiker.

Was macht Ihren Job besonders?

Es ist die Abwechslung. Wir sind im ganzen Land unterwegs: in Speyer und unseren Außenstellen in Mainz, Kaiserslautern, Trier, Andernach. Unsere Arbeit ist vielfältig und wir sind ein gutes Team.

Welchen Tipp würden Sie einem Anfänger mitgeben?

Von älteren Kollegen sich Tipps und Tricks abschauen und von deren Erfahrungen lernen. Das hat auch mir viel geholfen.

Zur Person

Jonas Damian ist 37 Jahre, verheiratet und hat einen dreijährigen Sohn. Seit 2013 ist er Elektromeister im Technischen Gebäudemanagement der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz (DRV). In seiner Freizeit verbringt er Zeit mit seiner Familie, kocht und fährt Mountainbike.