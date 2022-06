Hermann Steinmetz (87) und seine Frau Maria (89) sind seit 65 Jahren verheiratet. Am Mittwoch, 22. Juni, feiern sie das seltene Fest der Eisernen Hochzeit.

Hermann Steinmetz erblickte in Speyer das Licht der Welt. 40 Jahre lang arbeitete er für die BASF. Seine aus Berghausen stammende Ehefrau Maria ist als Fachkraft im Schuhgeschäft Weckbach auf der Maximilianstraße beschäftigt gewesen. Kennengelernt haben sich beide auf dem Speyerer Brezelfest. Wenig später folgt der Bunds fürs Leben in der Pfarrkirche St. Konrad, der sich nun zum 65. Mal jährt. Das Paar lebt seit 1973 im Eigenheim in Speyer-Nord.

Obwohl beide gesundheitlich angeschlagen sind, wird der Haushalt noch immer alleine geführt. Tägliche Einkäufe übernehmen abwechselnd Sohn Mario und Tochter Petra. Sorgfältig wählt das Ehepaar das abendliche Fernsehprogramm aus, wobei Tierfilme und Naturlandschaften besonders beliebt sind.

Bergsteiger, Wassersportler, Fußballer

Früher ging es noch sportlicher zu: Das Hobby des passionierten Bergsteigers und Sportlers Hermann Steinmetz lässt sich in zahlreichen Fotos und Alben nachvollziehen. Spuren finden sich in Nepal und in Tibet. Höhepunkt im sportlichen Leben war der Aufstieg auf den Kilimandscharo. In jüngeren Jahren war Steinmetz als Fußballer beim VfR und beim FV Speyer sowie als Wassersportler beim Kanuclub aktiv.

Ehrenamtlich pflegte er viele Jahre den Garten rund um das Pfarrhaus und den Kindergarten der katholischen Gemeinde St. Konrad und unterstützte den Dombauverein finanziell. Ehefrau Maria pflegte Kontakte zum Kirchenbauverein St. Konrad. Beide sind zwar Nichtraucher, Ehemann Hermann schätzt aber das abendliche Glas Dornfelder. Seine Frau belässt es bei einem Glas Prosecco hin und wieder. Beide können krankheitsbedingt nicht mehr zur Kirche gehen. Als Ersatz dient der katholische Fernsehgottesdienst am Sonntag.

Zur Eisernen Hochzeit erwartet das Jubiläumspaar die beiden Kinder. Mit dabei sind die Enkelinnen Christin und Finya. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler wird die Glückwünsche der Stadt und die der Ministerpräsidentin Malu Dreyer überbringen.