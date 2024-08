Heute sind Martha und Horst Hahn seit 65 Jahren verheiratet. Ihre Eiserne Hochzeit ist für das Paar ein wichtiges Datum der Liebe.

Der Glaube hat das Paar zusammengeführt. Martha und Horst Hahn waren in der evangelischen Jugendarbeit in Landau engagiert. Er war Abiturient, als die spätere Diakonissen-Oberin Ilse Wendel für die Laienspielgruppe auf der Suche nach einem Darsteller für das Krippenspiel war. Hahn wurde Josef und hatte seine erste Begegnung mit Martha. „1951 hat es gefunkt“, erinnert sich die 89-Jährige an die aufkeimende Liebe zu dem 1,90 Meter großen angehenden Theologen.

Gelernt hat Martha Hahn im Friseurgeschäft. Der Möglichkeit, die Meisterschule zu besuchen, hat sie für die Ehe mit ihrem Vikar ausgeschlagen. „Ich war gerne Pfarrfrau“, betont sie. Ihre Ehe sei kinderlos geblieben, aber der Kontakt zu Jugendlichen habe vieles ausgeglichen. Sieben Patenkinder haben die Hahns. 1976 sind sie nach Speyer gezogen. Horst Hahn war in den Landeskirchenrat gewählt worden und zum Oberkirchenrat aufgestiegen. „Das war dann ein ganz anderes Leben“, erzählt Martha Hahn von Reisen in die damalige DDR, nach Afrika, Korea und die USA.

Bei der Eheschließung habe er der Braut versprochen, jede von ihr gekochte Mahlzeit zu essen, berichtet Horst Hahn. „Es war leicht, meine Frau kocht vorzüglich“, sagt Hahn. In ihr Haus sind sie 1996, ein Jahr vor seiner Pensionierung, gezogen. „Wir sind sehr dankbar, dass wir unser Leben hier noch immer miteinander teilen können. Wir verteidigen unsere Unabhängigkeit mit Zähnen und Klauen“, betont der 90-Jährige. „Niemals schlafen wir im Streit ein“, weist er auf eine strenge Regel hin.