Das Seniorenzentrum Storchenpark in der Oberen Langgasse 13 in Speyer bietet am Sonntag, 25. August, eine Eisflatrate für den guten Zweck an.

Nach Angaben von Residenzleiter Michael Müller darf zwischen 11 und 16.30 Uhr für fünf Euro so viel Eis im Foyer des Seniorenheims gegessen werden wie gewünscht. Es gebe viele verschiedene Sorten, darunter natürlich die Klassiker Schokolade, Vanille und Erdbeer, sagt Müller. Die Aktion findet jährlich in dem Alloheim statt. Dieses Jahr kommt das dabei eingenommene Geld dem Kinderhospiz in Dudenhofen zugute. Das Seniorenheim wird den Betrag laut dem Einrichtungsleiter dann aufrunden. Müller, der den Storchenpark seit vergangenem Jahr führt, und Pflegedienstleiter Marcel Sprenger wollen das Kinderhospiz mit der Spende bedenken, weil sie von der Arbeit, die dort für lebensverkürzend kranke Kinder geleistet wird, überzeugt sind.