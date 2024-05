Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer am 9. Juni in den Stadtrat gewählt wird, muss viele Interessen im Blick haben. Unter anderem die des Einzelhandels, der auf seine besondere Bedeutung für eine belebte Innenstadt hinweist. Verbandsvertreter sind unzufrieden mit der aktuellen Lage. Ihr Wunsch an die künftigen Mandatsträger: Das muss besser werden.

Einsatz für die Innenstadt und ihre Geschäftswelt steht so gut wie in jedem Programm, mit dem sich aktuell neun Listen für den Stadtrat zur Wahl stellen. Wie dieser Anspruch umgesetzt