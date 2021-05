Seit Mittwoch darf in Speyerer Geschäften wieder geshoppt werden – mit Termin, Dokumentation und negativem Schnelltest. Zu Beginn herrschte in einigen Läden der Domstadt noch gähnende Leere. Händler vermuten Verunsicherung der Kunden über die geltenden Regeln als Grund. Doch das sei nicht die einzige Ursache.

„Wir haben festgestellt, dass den Leuten der Aufwand oftmals zu groß ist, sich testen zu lassen, bevor sie ins Geschäft kommen“, sagt Rainer Grimmer. Er ist der Inhaber von Fahrrad Weindel in der Auestraße. „Viele wollen daher eher warten, bis der Inzidenzwert wieder unter 100 liegt“, so Grimmer. Die Terminbuchung selbst ist dabei aus seiner Sicht das kleinere Problem als das Vorweisen eines aktuellen, negativen Schnelltestresultats, des Impfpasses oder eines ärztlichen Attests, das die Genesung bescheinigt. Diese zusätzliche Hürde werde ungern genommen. „Wir hatten auch schon den Fall, dass Kunden nur einmal geimpft waren“, so Grimmer. „Da gab es dann Diskussionen. Wir müssen dann ganz klar sagen, dass wir die Regeln eben nicht aufstellen.“

Im Gegensatz zum Laden, in dem es „wie ausgestorben“ sei, herrsche in seiner Werkstatt reger Andrang. „Wir haben den Vorteil, dass die Werkstatt als systemrelevant eingestuft wurde und die Kunden auch ohne Test kommen können“, sagt der Inhaber. Die Lage werde sich ändern, wenn die Bundesnotbremse in Speyer nicht mehr gilt, erwartet er: „Dann wird wieder die Hölle los sein. Das wissen wir von 2020. Auch wenn Kunden dann mal 20 Minuten vor dem Laden warten müssen, nehmen sie das oftmals in Kauf.“

Dass die Testpflicht eine Hemmschwelle für Kunden beim Terminshopping darstellt, bestätigt auch Christiana Baudach, Filialgeschäftsführerin vom Speyerer Kaufhof. Sie erzählt: „Heute Morgen waren ein paar Geimpfte da. Für die ist es natürlich am einfachsten.“ Ein, zwei Leute seien morgens vorbeigekommen, die kein Testergebnis nachweisen konnten – und mit Bedauern wieder weggeschickt wurden. „Es ist etwas ganz anderes, wenn Kunden einfach so und ganz spontan in den Laden kommen können“, erklärt Baudach. „Aber im Moment ist die Situation halt, wie sie ist.“

Darauf, dass bald wieder mehr Normalität zurückkehrt, hofft auch Andreas Linn, Inhaber des Schuhhauses Linn, wenngleich das Terminshopping am Mittwoch in seinem Laden gut angelaufen sei, wie er sagt. Insbesondere ältere Kunden mit Impfpass hätten schon am Morgen eingekauft. In der Postgalerie ist das Terminshopping laut Centermanagerin Hanna Neureither eher schleppend angelaufen. „Dadurch, dass die Leute jeden Tag neue Meldungen erhalten und in jeder Stadt andere Regeln gelten, sind viele verwirrt, was nun wo gilt“, sagt sie.

Lukas Bonn, Inhaber vom Modeladen Sakul in der Maximilianstraße, sieht das ähnlich. „Der Laden war anderthalb Monate zu. Viele Leute wissen nicht, was nun Sache ist. Wenn man durch die Straße geht, sieht man, dass einige Läden ihre Tür geöffnet haben, andere nicht.“ Von Terminshopping halte er wenig. Bonn: „Warum soll jemand einen Termin machen, wenn er gerade in der Stadt ist? Ich lebe vom Emotionskauf. Mein Sortiment muss man sich anschauen und probieren.“ Für ihn sei es unverständlich, dass etwa Supermärkte, Drogerien, Blumen- oder Bücherläden ohne Dokumentation und Test betreten werden dürfen. „Wo bleibt da die Gleichberechtigung für uns?“, fragt er.

RHEINPFALZ-Kommentar von Michelle Pfeifer: Großer Aufwand.

Die Öffnung der Läden ist ein erster wichtiger Schritt, doch der Sinn der Testregel kann und sollte angezweifelt werden.

Nicht nur die Einzelhändler, sondern auch viele Kunden haben dem Shopping vor Ort sehnsüchtig entgegengefiebert. Doch mal eben im Lieblingsladen um die Ecke stöbern, ist in Speyer noch nicht. Selbst wenn spontan ein Termin frei ist, gibt es noch eine Hürde: ein negatives Testergebnis. Den Aufwand, vor dem Bummeln ins Testzentrum zu gehen, wollen wohl die Wenigsten betreiben. Die Konsequenz: Die Leute warten lieber, bis die Inzidenz unter 100 liegt. Für Ladenbesitzer mit großer Verkaufsfläche ist es dann besonders bitter, wenn sie Kunden aufgrund fehlender Tests wegschicken müssen, während sich im Drogeriemarkt gegenüber viele ungetestete Menschen ihren Weg durch die schmalen Gänge bahnen.