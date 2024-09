Aus dem Einzelhandel kommt Kritik am Park(ing) Day, der vergangenen Freitag auf dem Königsplatz stattfand: „Alles, was die individuelle Erreichbarkeit der Innenstädte erschwert, kommt dem Online-Handel zugute“, erklärt Thomas Armbrust, Inhaber des Modehauses Charlott und Sprecher des Einzelhandelsverbands. Online gebe es deutlich mehr Retouren als im Einzelhandel, was unter Umweltaspekten auch nicht der goldene Weg sei. Zum Park(ing) Day hatten mehrere Initiativen aufgerufen, um alternative Nutzungsmöglichkeiten für den Königsplatz anzuregen.