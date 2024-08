Nachdem Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) und die Stabsstelle Wirtschaftsförderung der Stadt im Mai zum ersten „Runden Tisch Einzelhandel-Innenstadt“ eingeladen hatten, findet am Dienstag, 27. August, 11 bis 12.30 Uhr, im Sitzungszimmer S1 des Rathauses (Maximilianstraße 12) nun das zweite Treffen statt, um den Austausch zwischen Stadtverwaltung und Einzelhandel zu fördern. Am Runden Tisch werden Stefanie Seiler sowie Mario Daum und Janine Regauer, die die städtische Wirtschaftsförderung vertreten, über aktuelle Entwicklungen und anstehende Termine informieren. Vertreter des Einzelhandels und der Innenstadt haben die Gelegenheit, ihre Anliegen, Anregungen und Ideen einzubringen, um gemeinsame Lösungen zu erarbeiten, wie der Wirtschaftsstandort nachhaltig gestärkt werden kann. Anmeldung zum Runden Tisch: bis zum 26. August per E-Mail an Citymanagerin Janine Regauer unter der Adresse janine.regauer@stadt-speyer.de. Gewerbetreibende, die über den Newsletter Informationen der Wirtschaftsförderung erhalten möchten, können sich mit Namen und Mailadresse per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@Stadt-Speyer.de anmelden.