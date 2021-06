Bis zu vier verkaufsoffene Sonntage sind pro Jahr in Speyer bei besonderen Anlässen erlaubt. 2020 und 2021 waren bisher Corona-bedingt jedoch bisher keine Termine möglich. Jetzt greifen auch Lockerungen im Einzelhandel. Dessen Interessenvertretung Das Herz Speyers will deshalb für das laufende Jahr vier Termine innerhalb von zwei Monaten beantragen: den 10. und 31. Oktober, den 28. November und den 12. Dezember. Die beiden letzten Daten sind der erste und dritte Advent. „Eine einmalige Aktion“, so die Erwartung des Herz-Speyers-Vorsitzenden Peter Bödeker. Eigentlich sollten diese Sonntage frei bleiben, im laufenden Jahr gebe es jedoch keine Alternativtermine. Es solle auch nicht „zu kurzfristig vor Weihnachten sein“.

Die Einzelhändler rechnen damit, dass Ende November die Salierbrücke nach fast dreijähriger Sanierung wiedereröffnet wird und somit die Anfahrt für Kunden aus Baden erleichtert würde. Ins neue Jahr 2022 solle am 9. Januar mit einem frühen verkaufsoffenen Samstag gestartet werden. Die vom Vorstand der Leistungsgemeinschaft beantragten Termine müssen von der Stadt Speyer genehmigt werden. Eine Rolle dürfte dabei auch die erwartete Infektionslage spielen. Diese haben die Händler auch in Bezug auf zwei Schnäppchenmarkt-Tage an Werktagen im Blick, die zum Abbau der Sommerlager angesetzt werden sollen. Diese waren auch im Sommer 2020 möglich gewesen.