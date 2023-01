Die Parkplatznot an der Woogbachschule zeigt: Eine Gesellschaft kann nur funktionieren, wenn sich jeder zurücknimmt.

Das Ringen um Stellplätze ist hart in Speyers Westen, aber kein Einzelfall. Gerade in dicht bebauten Gebieten hat die Anzahl der Parkplätze nicht mit der Anzahl der Autos pro Haushalt Schritt gehalten. Wo einer Wohneinheit einst ein Fahrzeug genügte, stehen heute zwei Autos oder drei. Doch Parkraum ist nicht beliebig ausdehnbar. Insofern muss Abstriche am eigenen Komfort hinnehmen, wer sich ein vierrädriges Vehikel anschafft. Es gibt kein Anrecht darauf, dass jeder jederzeit vor der Haustür parken kann. Schon gar nicht vor einer Schule. Die hat weit wichtigere Aufgaben, als über Stellplätze zu diskutieren.