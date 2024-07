Beide Radwege entlang der Klipfelsau sind nahe der Einmündung Industriestraße durch Aufbauten für das Brezelfest blockiert. Eine Umleitung ist nicht ausgeschildert. Wie eine Sprecherin der Stadt am Freitag auf Anfrage mitteilt, ist dieser Bereich entlang des Festplatzes der einzige, in dem Radwege während der Festzeit bis Dienstag faktisch gesperrt sind. Er könne „ohne Probleme über den Domgarten umfahren werden“, fügt sie hinzu. Darüber habe die Stadt bereits informiert; die Quelle nannte die Sprecherin auf Nachfrage jedoch nicht. Hinweisschilder, die auf die Umleitung hinweisen, standen zunächst nicht an Ort und Stelle.

Wobei der Weg durch den Domgarten im Bereich des Spielkunstwerks „Speyerer Spinne“ zwar ab der Klipfelsau Richtung Innenstadt geeignet ist, allerdings nicht in Gegenrichtung. Denn der Radweg entlang des oberen Domgartens darf nur stadtein-, aber nicht stadtauswärts befahren werden. Für Pedaleure, die Richtung Süden wollen, empfiehlt sich stattdessen der Radweg entlang der Industriestraße, für den Weg nach Norden der Weg quer durch den Domgarten zum Schillerweg und weiter zur Hafenstraße. Während des Festumzugs am Sonntag ab 13 Uhr (14 Uhr live im Offenen Kanal) sind für Radler weitere Einschränkungen denkbar. Im Sackgassen-Bereich der Karl-Leiling-Allee ist für die Festtage außerdem ein Abstellplatz für Fahrräder eingerichtet.