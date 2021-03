Wegen Weichenarbeiten der Bahn in Schifferstadt verkehren in den Nächten von Montag, 15. März, bis Donnerstag, 18. März, mehrere Züge der Linien S 1, S 2, S 4 und RE 1 zwischen den Hauptbahnhöfen Mannheim und Speyer beziehungsweise Neustadt nach geändertem Fahrplan. Betroffen ist laut Bahn die Zeit zwischen 21 Uhr und 1.30 Uhr.

Mehrere Bahnen der Linien S 1 und S 2 sowie der RE 4126 (Ankunft Mannheim 23.30 Uhr) werden umgeleitet und halten nicht in Schifferstadt, weitere Bahnen auch nicht in Limburgerhof. Einige Züge der Linie S 4 entfallen zwischen Speyer und Schifferstadt beziehungsweise Ludwigshafen-Rheingönheim. Ersatzweise verkehren Busse zwischen Germersheim/Speyer Hauptbahnhof und Böhl-Iggelheim. Es könne zu längeren Reisezeiten kommen. Eine Fahrradmitnahme in den Ersatzbussen sei nicht möglich. Infos im Netz: https://bauinfos.deutschebahn.com/rheinland-pfalz und an den Stationen.