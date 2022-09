Als ein Fall von Notruf-Missbrauch hat sich wohl das Ausrücken von Einsatzkräften in Spezialausrüstung in Speyer-Nord herausgestellt. Wie die Polizei mitteilt, ging am Montagmittag der Anruf eines Mannes über den Notruf ein, welcher aufgrund starker Nebengeräusche schwer verständlich gewesen war. Lediglich die Worte „Mann mit Pistole“, „Speyer-Nord“ und „kommen Sie schnell“ seien zu hören gewesen. Weil das Gespräch danach abgebrochen sei, habe die Polizei durch einen Rückruf als Ort des Geschehens einen Supermarkt im Erlenweg genannt bekommen. Daraufhin sei eine Vielzahl von Einsatzkräften mit Schutzausstattung und Helmen, die bei lebensbedrohlichen Einsatzlagen eingesetzt werden, in den Erlenweg ausgerückt. Weder im Markt noch in der näheren Umgebung haben die Polizisten Hinweise auf die beschriebene Situation gefunden. Die übermittelte Handynummer habe bisher nicht zugeordnet werden können, weshalb von einem Missbrauch von Notrufen ausgegangen wird.