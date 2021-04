Für Aufsehen hat am Freitagnachmittag ein Einsatz von Polizei und Deutschem Roten Kreuz (DRK) auf dem Rewe-Parkplatz in Speyer-West gesorgt. Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion auf Anfrage mitteilte, hatten Kunden die Polizei wegen einer „hilflosen Person“ auf dem Parkplatz alarmiert. Als die Beamten samt Einsatzkräften des DRK allerdings in der Iggelheimer Straße eintrafen, war der Mann, der der Polizei bekannt ist, bereits verschwunden.