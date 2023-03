Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hubschrauber knattern über Speyer-Nord. So tief wie vorige Woche und mit Landung auf dem Wasserübungsplatz am Rhein ist das alles andere als alltäglich. Die Mutmaßungen über die Ursache am Gartenzaun und in den sozialen Netzwerken schießen ins Kraut. Die Bundeswehr braucht einige Tage, um die Sache aufzuklären.

Die entscheidende Antwort kommt von der Division Schnelle Kräfte der Bundeswehr. Nach vier Tagen. Aus dem hessischen Stadtallendorf. Es ist davon auszugehen, dass die Division im