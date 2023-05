Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fragen & Antworten: Die Pandemie und Lockdown belasten Unternehmen und Privathaushalte auch finanziell. Aus ihren Steuern und Gebühren finanziert sich die Stadt. Deren Defizit steigt. Müssen die Bürger jetzt tiefer in die Tasche greifen?

Was ändert sich im Haushaltsplan 2020?

3,2 Millionen Euro betrug der Fehlbetrag im Ende 2019 verabschiedeten Entwurf. Am 29. Oktober will die Verwaltung dem Stadtrat erstmals seit Jahren