Rund 65 Kinder gaben im Innenhof der Domsingschule nach zweijähriger Zwangspause ein Sommerkonzert mit weltlichen Liedern unter Chorleiterin Ute Hormuth und Domkantor Joachim Weller. Begleitet wurden sie von Domkapellmeister Markus Melchiori, E-Piano, und Andreas Triefenbach, Schlagzeug. Im C-Chor, auch Vorchor, singen Kinder des letzten Kindergartenjahrs und der ersten Klasse und proben einmal wöchentlich 45 Minuten altersgerechte Lieder. Wer nicht dabei war, hat weitere Gelegenheit, die gesangspädagogische Arbeit der Dommusik kennenzulernen: Am Freitag, 15. Juli, 16 bis 16.35 Uhr, oder am Dienstag, 19. Juli, 14.30 bis 15.05 Uhr, sind zwei Schnupperproben. Die Einladung geht an alle interessierten Kinder, die im nächsten Schuljahr Vorschulkinder sein werden oder die erste Klasse besuchen werden. Treffpunkt ist jeweils im Innenhof der Domsingschule. Um Anmeldung unter dommusik@bistum-speyer.de wird gebeten. Im nächsten Schuljahr stehen Vorchor-Gruppen dienstags (14.30-15.15 Uhr), mittwochs und donnerstags (15.15-16 Uhr) sowie freitags (16-16.45 Uhr) zur Auswahl. Die Teilnahme am Vorchor der Dommusik ist kostenlos, ein Einstieg jederzeit möglich. Der nächste öffentliche Auftritt der Vorchöre ist am Heiligabend bei der Kinderkrippenfeier im Dom.