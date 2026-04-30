Speyer ist immer noch eine attraktive Einkaufsstadt. Dass das so bleibt, ist nicht ausgemacht. Krisensymptome gibt es bereits.

Die Stimmung bei den Gewerbetreibenden in der Wormser Straße ist gut. Der Mix aus inhabergeführtem Einzelhandel, Filialisten und Gastronomie stimme, und zwar in der ganzen Innenstadt. Speyer sei als Einkaufsort immer noch attraktiv, ist zu hören. Das ist erfreulich. Zumal die Stadt stets betont, wie rasch Immobilien wiedervermietet werden, nachdem ein Fachgeschäft geschlossen hat. Gerry Weber, Christmann, Sakul – nie dauerte der Leerstand lange. Doch gibt es Warnsignale. Das ehemalige Stoffhaus in der Wormser Straße an den Mann zu bringen, ist eine unendliche Geschichte. Und um die benachbarte frühere Postbank, eigentlich ein Filetstück, reißen sich offenbar die Interessenten ebenfalls nicht. Angesichts der wirtschaftlichen Lage ist das nicht überraschend. Arbeitsplatzverluste wie die angekündigten bei Mann + Hummel werden sich zunehmend bemerkbar machen. Gut möglich, dass sich die bisherigen Umsätze und Mietrenditen in Speyer nicht mehr lange erwirtschaften lassen. Keine Zeit also für Stadt und Handel, die Hände in den Schoß zu legen.