[aktualisiert, 4. Oktober:] Steiniger musste die Aktion wegen einer Erkrankung absagen. Ein neuer Termin werde gesucht.

Um den guten Zweck geht es bei einer Aktion am Dienstag, 4. Oktober, 15 Uhr, im E-Center Stiegler, Am Rübsamenwühl 4, in Speyer. Der Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger (CDU) übernimmt laut eigener Ankündigung für eine halbe Stunde den Kassendienst. Den Erlös daraus werden die Kaufleute Benjamin und Sven Stiegler an die Tafel Speyer übergeben. Steiniger will sich demnach außerdem bei Edeka-Verantwortlichen über die aktuellen Themen des Lebensmitteleinzelhandels informieren.