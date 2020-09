Die Polizei musste am Dienstag, 18.10 Uhr, ein Kleinkind aus einem Auto befreien. Ihrem Bericht zufolge hatte sich am Eselsdamm ein Einjähriger im parkenden Pkw der anwesenden Mutter eingesperrt. Der Junge sei auf dem Rücksitz des Autos angeschnallt gewesen. Es habe den Schlüsselbund kurzfristig zum Spielen überlassen bekommen und diesen „verhängnisvoll betätigt“, wie die Beamten berichten. Auf Wunsch der besorgten Frau haben die Polizisten dann die Scheibe der Fahrertür mittels Nothammer zerschlagen, um Mutter und Sohn zusammenführen zu können. „Lassen sie Fahrzeugschlüssel niemals unbeaufsichtigt in Zugriffsnähe von Kinder liegen. Überlassen sie solche Schlüssel Kinder auch niemals zum Spielen“, raten die Beamten.