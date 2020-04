In Speyer dürfen ab Montag, 20. April, einige Verkaufsstellen wieder ihre Türen öffnen – solange sie bestimmte Vorgaben erfüllen und die neue Landesverordnung zu Corona, die am heutigen Freitag erscheinen soll, nichts anderes bestimmt.

Die Stadt reagiert damit auf die von Bund und Ländern am Mittwoch beschlossenen schrittweisen Lockerungen der Corona-Maßnahmen. In Speyer sollen ab Montag Einzelhandelsgeschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern wieder öffnen dürfen, sowie Kfz- und Fahrradhändler, Buchhandlungen, Bibliotheken und Archive unabhängig von ihrer Fläche. Sie alle müssen laut Stadt Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von engen Warteschlagen erfüllen.

Auch größere Geschäfte können geöffnet werden, wenn sie die Verkaufsfläche durch Absperrungen auf maximal 800 Quadratmeter verkleinern und die Auflagen einhalten. Die Stadt weist darauf hin, dass in diesem Fall das Ordnungsamt die Öffnung genehmigen muss.

Wann Friseure und andere Dienstleister ihren Betrieb möglicherweise wieder aufnehmen dürfen, steht noch nicht fest.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) betont, dass die Lockerungen nicht zu einem Rückschlag führen dürfen und die Abstands- und Hygieneregelungen zwingend eingehalten werden müssen.

Vollzugsdienst kontrolliert

Die Stadt fordert alle von der Lockerung betroffenen Geschäfte auf, das unter www.speyer.de/formblatt_handel abrufbare Formblatt ausgefüllt und unterschrieben bis spätestens Mittwoch, 22. April, beim städtischen Ordnungsamt einzureichen, E-Mail ordnungswesen@stadt-speyer.de oder Fax 06232 142458. Auch das Formblatt gilt mit Blick auf die erwartete neue Landesverordnung unter Vorbehalt.

Die Verwaltung kündigt an, dass der Kommunale Vollzugsdienst unangekündigt überprüfen wird, ob die Auflagen eingehalten werden. Wer dagegen verstößt, dem droht ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit.

In Speyer gab es am Donnerstag (Stand 15 Uhr) unverändert 53 bestätigte Coronavirus-Infektionen. 93 Personen waren laut Stadt in Quarantäne.

Kontakt