Bei den Leistungsjugenden des FC Speyer 09 und des JFV Ganerb sind das erste Mal seit Ende März alle Mannschaften vollständig im Einsatz. Vor allem für die D- und A-Jugend des JFV stehen richtungsweisende Partien an.

Den Beginn macht die U13 des JFV unter Thomas Eberhard (14.) am Samstag, 13 Uhr, gegen den BFV Hassia Bingen (9.). Mit neun Punkten aus zwölf Spielen sind die Dudenhofener drei Zähler vom ersten Nichtabstiegsplatz entfernt und geradezu zum Siegen verdammt: „Es hat schon sehr geschmerzt, am letzten Wochenende gegen den direkten Konkurrenten FSV Offenbach nur ein 2:2 erreicht zu haben. Die Begegnung gegen Bingen ist ein Endspiel. Der Wille und die Leidenschaft wird im Abstiegskampf für uns entscheidend sein.“

Ebenfalls um 13 Uhr wird die D1 des FC 09 (3.) beim SV Gonsenheim (8.) das erste Mal seit dem 26. März ein Pflichtspiel bestreiten. Die Jungs von Manuel Pertschy können mit einem Sieg wieder am 1. FC Kaiserslautern vorbeiziehen und den so bitter erkämpften Platz zwei hinter Branchenprimus Mainz einnehmen.

Rivalität mit LSC

Um 14.30 Uhr wird die Partie der C1 des JFV unter Klaus Gaisser (7.) beim SV 1920 Horchheim (4.) angepfiffen. Nach zwei Niederlagen mit 0:14 Toren soll endlich der erste Punkt in der Aufstiegsrunde herausspringen.

Eine Stunde später um 15.30 Uhr besteht für die Speyerer U17 (3.) Siegpflicht im Derby gegen den Ludwigshafener SC (7.). Trainer Stefan Feininger erwartet eine hitzige Partie: „Das wird noch mehr Derbycharakter haben als zuletzt in Herxheim. Auch aufgrund der Organisation über Anpfiff ins Leben verbindet uns eine Gemeinsamkeit und Rivalität zugleich. Im Hinspiel beim 1:1 haben wir gesehen, dass auf diesem Niveau jede Woche aufs Neue Kleinigkeiten die Spiele entscheiden. Wir müssen in jedem Moment voll da sein.“

Revanche gegen Phönix

Um 17 Uhr steht für die A2 des FC 09 (1.) ein größeres Derby bei der DJK-SV Phönix Schifferstadt (7.) an. Für die Jungs von Burak Doganay ist dies endlich die Chance, das 3:5 aus dem Hinspiel wiedergutzumachen: „Wir haben nur in diesem einen Spiel fünf Gegentore bekommen und sonst die beste Abwehr der Liga gestellt. Allein das ist Motivation genug, am Samstag noch mehr in die Zweikämpfe zu gehen und den Gegner unsere Präsenz auf dem Platz spüren zu lassen. Mir ist es vor allem wichtig, dass die Spieler es schaffen, die Ohren bezüglich der ständigen Störgeräusche von außen zuzumachen. Manche Trainerkollegen sind da schon sehr aktiv unterwegs.“

In der gleichen Aufstiegsrunde wird die Partie zwischen dem TV 1817 Mainz (5.) und der A1 des JFV (4.) um 18 Uhr angepfiffen. Übungsleiter Nico Henrich sieht ein richtungsweisendes Spiel auf sein Team zukommen: „Wenn wir gewinnen, können wir die letzten Spiele noch etwas oben mitmischen. Angesichts dessen, dass wir die letzten Wochen ohne Pflichtspiel das Training etwas zurückgefahren haben und vielen Spielern die Möglichkeit gegeben haben, bei den Herren des FV Dudenhofen Erfahrungen zu sammeln, wissen wir aber auch, dass das schwer werden könnte.“

Gegen den Abstieg

Der Sonntag hält um 11 Uhr die Begegnung des FK 03 Pirmasens (1.) gegen die U17 des JFV (2.) bereit. Die Jungs von Rene Reichling konnten der TSG 1846 Bretzenheim am Mittwochabend ein 1:1 (0:1) abgewinnen und sind auf einem guten Weg, den Abstieg abzuwenden.

Abschließend steht der A1 des FC 09 unter Fabian Eck (4.) ein Derby beim Ludwigshafener SC (7.) bevor: „Unser Ziel ist es nun für die restlichen Spiele, unsere Platzierung unter den ersten Fünf zu verteidigen. Das ist das letzte Derby der Saison, und wir freuen uns.“