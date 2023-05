Die Bewohner des Nachbarhauses der einstigen Zigarrenfabrik Zehe in einem Hinterhof in der Unteren Langgasse dürfen in ihre Wohnungen zurückkehren. Ein Gutachter sei zu dem Schluss gekommen, dass die südliche Giebelwand des rund 160 Jahre alten Industriebaus nicht einsturzgefährdet sei, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch auf Anfrage mit. Am Sonntagvormittag war ein Teil des Dachstuhls des leerstehenden und maroden Gebäudes eingesackt. Die Bauaufsicht hatte daraufhin ein Betretungsverbot für die alte Fabrik verhängt und auch vorsorglich die Bewohner des sanierten Nachbarhauses aufgefordert, ihre Räume in der Bahnhofstraße zu verlassen, bis der Zustand des historischen Bauwerks geklärt sei. Nach Angaben der Stadt waren sechs Mietparteien von der zeitweiligen Sperrung betroffen. Um wie viele Personen es sich dabei handelte, ist unklar. Menschen waren bei dem Vorfall nicht verletzt worden.